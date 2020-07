..und wieder wird es getan!



Ist es soo schwer, sachlich eine Statistik zu kommentieren?

Da werden Warnungen für Reisen nach Luxemburg ausgesprochen, weil sie 4x mehr Infektionszahlen haben als Schweden.

Trotzdem berichtet man :Relativ hoch ist die Anzahl ebenfalls in Rumänien, Bulgarien und Schweden mit 45 bis 51 Neuinfektionen.

Was man ignoriert und in dem Artikel nicht erwähnt: In Luxemburg wurden mehr Personen getestet, als das Ländchen Einwohner hat, sie Bild 2!

Link: Corona Luxemburg



Corona-Hotspot Luxemburg



von

Matthias Janson,

24.07.2020

In Luxemburg gibt es mit 196 Fällen je 100.000 Einwohner in der EU derzeit die meisten Corona-Neuinfektionen. Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis von Daten des European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Die Grafik zeigt die Summe aller Fälle der vergangenen 14 Tage. Relativ hoch ist die Anzahl ebenfalls in Rumänien, Bulgarien und Schweden mit 45 bis 51 Neuinfektionen. Zum Vergleich: In Deutschland gab es lediglich 6,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Laut Experten ist die Zahl zum einen so hoch, weil Luxemburg in Relation zur Einwohnerzahl sehr viele Corona-Tests durchführt. Zudem reist täglich eine sehr hohe Zahl von Pendlern in das Land ein, was die Infektionszahlen zusätzlich steigen lässt. Das ECDC ist eine Agentur der Europäischen Union, um die Verhütung und Kontrolle übertragbarer Krankheiten in der Europäischen Union zu verbessern. Es hat dabei aber keine Regelungsbefugnis.

Quelle:Statista