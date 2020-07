Corona: Maske tragen und Abstand halten zeigt politische Haltung?



An der Nase des Mannes, erkennt man--ach falsch.

An der Art, wie jemand Abstand hält und ob und wie er seine Maske trägt, kann man seine politische Gesinnung erahnen?

In den USA ist es einfach- Maskenträger=Demokraten. Obwohl Trumpel ja eine 180 Grad Wendung

gemacht hat.

Kann man das auf die BRD übertragen?

Autsch, da sieht es aber nicht so liberal bei der FDP aus.



,,CORONA-SCHUTZMASSNAHMEN

Mehrheit hat sich mit Maske und Abstand arrangiert

von

Mathias Brandt,

24.07.2020

Die große Mehrheit der Deutschen (79 Prozent) hat sich laut einer aktuellen Infratest dimap-Umfrage für das ARD-Morgenmagazin an Maske-Tragen und Abstandhalten gewöhnt. Immerhin 19 Prozent tun sich aber mit dem Einhalten der Maßnahmen schwer. Die große Akzeptanz gilt auch überwiegend für die Anhänger der großen Parteien. Ausnahmen bilden hier FDP- und AFD-Sympathisanten. 43 Prozent derjenigen, die es mit den Rechtspopulisten halten haben sich offenbar bislang nicht an die Corona-Schutzmaßnahmen gewöhnen können."

Quelle:Statista-Maske

