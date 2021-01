Es ist geschafft.

Das Jahr 2020 ist Geschichte.

Eine Geschichte die vieles zu Grunde gerichtet hat.

Der negative Beginn war irgendwann Anfang 2020. Einschränkungen kamen und gingen, was blieb sind die negativen Auswirkungen von Corona, die immer mehr ansteigen.

Was meiner Meinung nach aber noch viel schlimmer ist, ist die immer noch steigende Anzahl von Corona Verweigerern. Also Menschen, die mit geschlossenen Augen durch die Welt gehen und nicht akzeptieren können oder wollen, das Corona eine weltweit grassierende Seuche ist.

Das diese Menschen mit geschlossenen Augen durch die Welt gehen ist schon sehr merkwürdig.

Wie kann ich Corona verneinen, die Pressefreiheit und Demonstrationsfreiheit abstreiten und dennoch gleichzeitig mit tausenden von Menschen gegen die Corona Maßnahmen zu demonstrieren.

Gehts noch?

Leute aufgewacht. Diese Personen sind dabei unsere Demokratie auszuhölen.

Das dürfen wir uns nicht bieten lassen.

Aus dieser weltweiten Krise sollten und könne wir nur Eines lernen:

Wir müssen endlich begreifen dass die Welt nicht aus vielen einzelnen kleinen Gruppen besteht sondern nur als Ganzes betrachtet werden darf.

Die Politiker weltweit müssen endlich begreifen, dass die weltweit geführten Kriege und Handelskämpfe das weltweite Elend nur vergrössern und Rüstungskonzernen und Unternehmen wie amazon nur in die Hände spielen.

Wieviel Corona Elend müssen wir noch ertragen bis allen Menschen bewusst wird, das nur ein gemeinsamer Kampf die gesamte Menschheit retten kann.

Gemeinsam an einem Strick ziehen heisst für mich die Devise für dieses Jahr 2021 und die Folgenden.

In diesem Sinne wünsche ich allen Familienangehörigen, Freunden, Bekannten und alen unbekannten Lesern dieser Zeilen alles Gute für das Jahr 2021