Der Unterschied zwischen dem Sieger und dem Zweiten ist erheblich

Die Wahl ist gelaufen und das Verhandeln über die Zusammensetzung der Koalition beginnt.

6 Parteien sind über die Zweitstimmen in den Bundestag eingezogen.

Ja, wirklich 6 Parteien, nicht 5.

Die Kombination von CDU und CSU muss nach jeder Wahl erneut als gemeinsame Fraktion beschlossen werden.

Und wenn man sich jetzt die errungenen Prozente anschaut, wird deutlich dass die CDU mit lediglich 18,9% erheblich hinter der SPD mit 25,7% liegt, nämlich genau 6,9%. Die CSU als eigenständige Partei hat bei den Zweitstimmen mit 5,2% gerade so eben die 5% Klausel überschritten. Das dieses von CDU und CSU auch so gesehen wird konnte man bei Diskussionsveranstaltungen vor den Wahlen daran erkennen, dass bei Runden mit evtl. Kanzlern Laschet aufgetreten ist und bei Veranstaltungen mit Vertretern der übrigen Parteien die CSU mit einem eigenen Vertreter aufgetreten ist.