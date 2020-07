Waffen made in Germany verkaufen sich gut.



Interessant ist dabei, die wenigsten Waffenlieferungen gehen an Nato-Partner.

Verstehen kann ich es, wer möchte schon Waffen, die nicht funktionieren?

Der größte Teil geht an Drittländer, wer immer die auch sein mögen.

Deshalb sehe ich das als Friedensbemühung. Waffen, die nicht funktionieren richten keinen Schaden an.



von

Mathias Brandt,

20.07.2020

Deutsche Waffen verkaufen sich gut. Allein im letzten Jahr wurden den hiesigen Herstellern von Kriegsgerät Einzelgenehmigungen für den Export von Rüstungsgütern im Wert von über acht Milliarden Euro ausgestellt. Besonders beliebt sind militärische Ketten- und Radfahrzeuge (3,1 Milliarden Euro). Größter Kunde ist aktuell Ungarn (1,8 Milliarden Euro). Indes gehen längst nicht alle Waffenexporte in EU- oder NATO-Staaten, wie die Statista-Grafik zeigt. Das es dabei oft nicht mit rechten Dingen zugeht zeigt nun eine im Auftrag von Greenpeace erstellte Studie des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HFSK). "Deutsche Waffen tauchten systematisch in Kriegsgebieten und in den Händen von Diktatoren auf", so der Greenpeace-Abrüstungsexperte Lurz. Mehr noch: Deutschland verstößt laut HFSK seit 30 Jahren systematisch gegen zentrale Grundsätze für Rüstungsexporte.

