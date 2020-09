Kamens Bürgermeisterin Elke Kappen war beim WDR in der Sendung „Ihre Meinung: Politik vor der Haustür - Wie gestalten wir unsere Nachbarschaft?“ zu Gast.

In der Livesendung aus der Brauerei Schlüffken im Krefelder Nordbahnhof begrüßte Moderatorin Bettina Böttinger neben der Kamener Bürgermeisterin zahlreiche Krefelder Bürger sowie Gerd Landsberg vom Dt. Städte- und Gemeindebund, Martin Florack, Politologe, sowie Christoph Borgmann von der Krefelder Werbegemeinschaft.

Thema war die vielfach angespannte Situation in den Kommunen und wie Bürger sich aktiv in den Gestaltungsprozess einbringen können. Beispielhaft für viele andere Kommunen wurde dies an Krefelder Beispielen besprochen.

Viele junge Menschen nutzen die Gelegenheit, sich und ihre Standpunkte vorzustellen und ihre Wünsche nach aktiver Bürgerbeteiligung zu formulieren. Auch aus der Stadt Kamen konnte Elke Kappen Beispiele für eine aktive Einbindung der Jugend bringen und wie so eine erfolgreiche Jugendarbeit in verschiedenen Formaten organisiert sein kann.

Aus Kamen wurde der Bürgerhaushalt als eine neue und direkte Form der Bürgerbeteiligung vorgestellt und Elke Kappen konnte aus der Sicht einer Bürgermeisterin zu einigen Fragestellungen Antworten geben. Auch zur Flüchtlingssituation in Moria bezog die Bürgermeisterin Position und forderte Bund, Länder und Europa zu einer raschen und zielgerichteten sowie auch verlässlichen Lösung auf. Auch für Kamen signalisierte sie die Bereitschaft des Rates, für eine weitere Aufnahme von Flüchtlingen zu votieren.

Die Sendung steht im Internet in der Mediatek.