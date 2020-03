Die Appelle der Politik zeigen in Kamen eine deutliche Wirkung. Die Stadt wirkt wie ausgestorben und das öffentliche Leben ist quasi zum Erliegen gekommen. Ein ähnliches Bild findet man in den anderen Städten des Kreis Unna ebenfalls. Die Menschen bleiben zuhause und erledigen nur das Nötigste.

Das Bild, welches sich mir am Samstagabend und am sonnigen Sonntagvormittag in Kamen bot hatte etwas von einer Gespensterstadt. Die Menschen, die zu sehen waren, konnte man an einer Hand abzählen. Es waren kaum Autos auf den Straßen unterwegs.

Wenn die Menschen weiterhin die Empfehlungen der Politik so konsequent befolgen wird das hoffentlich den weiteren Verlauf der Corona Pandemie verlangsamen.

Das besonnene Verhalten der Menschen in Kamen und in den anderen Städten ist beispielhaft, macht weiter so !