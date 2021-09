Kamen. Der CDU Gemeindeverband Holzwickede wurde am 7. März 1946 gegründet. Der Vorstand hatte sich Anfang des Jahres entschieden, an die Parteigeschichte in 75 Jahren seit Gründung mit einem Jubiläumsjournal zu gedenken.

Jeder Holzwickeder Verein, öffentliche Institution und die Mandatsträger der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen sollen ein persönliches Exemplar erhalten. Es handelt sich hierbei um eine kleine Zeitreise zurück in die Holzwickeder Kommunalpolitik der letzten 75 Jahre.

Das Redaktions-Team Hildegard Busemann, Willy Dorna, Frank Markowski, René Winkler und die freie Redakteurin Angelika Hartjenstein stöberte in intensiver Kleinarbeit das Parteiarchivs durch. „Wir sind sehr stolz über das Ergebnis und wünschen viel Vergnügen beim Entdecken der vergangenen Zeiten mit vielen alten Fotos, an die sich sicher viele gerne erinnern werden“, freut sich CDU-Chef Frank Lausmann bei der Erstveröffentlichung.

Interessierte können gerne per E-Mail info@cdu-holzwickede.de ein Exemplar anfordern oder am CDU-Info-Stand auf dem Wochenmarkt am Freitag, 17., und Freitag, 24. September, abholen.