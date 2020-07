Hallo und guten Tag Herr Laschet,



ich möchte SOFORT eine Änderung der finanziellen Verhältnisse für Zukunftsinvestitionen.

Wieso kann Berlin und Bayern das Mehrfache an Risikokapital in deutsche Start-Ups investieren als das bevölkerungsreichste Bundesland NRW?

Wenn ich mich recht erinnere, haben speziell die Bayern Jahrzehnte durch den Länderfinanzausgleich und den Urlaubern aus der Industrie-Land NRW enorm profitiert.

Vom überschuldeten Berlin, die es nicht schaffen einen Flughafen zu bauen, will ich gar nicht erst reden.

RISIKOKAPITAL

Investitionshauptstadt Berlin

von

René Bocksch,

14.07.2020

6,2 Milliarden Euro Risikokapital wurden laut der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY 2019 in deutsche Start-Ups investiert, das entspricht einem Plus von rund 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Davon gingen etwa 3,7 Milliarden Euro an Berliner Unternehmen. Damit ist die Bundeshauptstadt gleichsam auch Investitionshauptstadt. Mehr als die Hälfte (59 Prozent), der hierzulande in Start-Ups investierten Geldmenge ging an ein Berliner Unternehmen. Einen erheblichen Zuwachs verzeichneten auch Bayern (+93 Prozent) und Baden-Württemberg (+194 Prozent), die auf Platz zwei und fünf im Ranking liegen. In Hamburg wurde hingegen nur etwa halb so viel Geld wie im Vorjahr investiert. Mit zusammengenommen 1,6 Milliarden Euro konnte der Bereich Mobilität das mit Abstand größte Investitionsvolumen verbuchen, gefolgt von FinTech (1,3 Milliarden Euro) und Software & Analytics (1,2 Milliarden Euro). E-Commerce landet 2019 nur noch auf dem vierten Platz, nachdem die Branche im Jahr davor das größte Investitionsvolumen ausgemacht hat.

Quelle:Statista

