Spahns Luxus-Villa

Ziemlich geschmacklos



So isses, würde wir Ruhrpöttler sagen, wenn jemand aus einem 4000 Seelen-Dorf Politiker wird. BESCHEIDEN UND BÜRGERNAH!

Ich bin der Meinung, Politiker sind unterbezahlt! Sie sollten, wie Manager von Dax-Konzernen entlohnt werden.

Wenn sie mal Fehler machen, sollten sie dafür-NEIN, nicht gerade stehen-eine großzügige Abfindung bekommen, wie bei Banken, Autobauern und anderen Großkonzernen.

Begründung: Sie hätten ja einen viel größeren Schaden anrichten können.

Der ,,Michel" zahlt das schon.



,,Jens Spahn arbeitet hart in der Corona-Krise. Warum soll er sich privat nicht eine schöne Villa kaufen dürfen? Weil das Privatleben von Spitzenpolitikern auch politisch ist.

Und da fängt die Geschmacklosigkeit an.

Hier der ganze Bericht: Bescheidenes Heim für das Ehepaar Spahn