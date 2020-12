Städtepartnerschaft online: Kamens Bürgermeisterin Elke Kappen hatte ihre Amtskollegen aus den Partnerstädten Montreuil-Juigné (Frankreich), Sulecin (Polen), Beeskow und Unkel (Deutschland) am Donnerstagabend zu einer virtuellen Weihnachtsfeier eingeladen.

Die „Gäste“ mussten sich vorab anmelden und erhielten per Post ein kleines Geschenk, das während der Feier zeitgleich geöffnet wurde. Der Dresscode war in der Einladung mit festlich bis zur Taille angegeben – was für einige Lacher sorgte.

Nach der Begrüßung durch Elke Kappen stellte Städtepartnerschaftsbeauftragte Katja Herbold die Teilnehmer per Foto vor und zeigte im Anschluss Impressionen der zurückliegenden Veranstaltungen Stadtleuchten und Winterleuchten sowie Bilder der adventlich beleuchteten Stadt Kamen. Alle Bürgermeister dankten Elke Kappen für die gute Idee, zum Ende dieses besonderen Jahres, das überall von der Corona-Pandemie geprägt war, sich noch einmal virtuell zu treffen.

Allen Teilnehmern gemeinsam ist der Wunsch, sich im nächsten Jahr wieder physisch begegnen zu können. Bürgermeisterin Elke Kappen erklärte, es sei wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass man auch in schwierigen Zeiten überall auf der Welt Freunde habe.

Für Kamen nahmen Bürgermeisterin Elke Kappen, die Partnerschaftsausschussvorsitzende Susanne Middendorf, der stellvertretende Bürgermeister Manfred Wiedemann, die Beigeordnete Ingelore Peppmeier sowie Städtepartnerschaftsbeauftragte Katja Herbold teil.