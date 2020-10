Merkwürdige Politik lässt Grüssen.

Merkel und die Chefs der Länder haben gesprochen.

Ja, es ist richtig das gegen Corona etwas bundesweit einheitliches geschehen muss.

Aber wieder das Gießkannenprinzip, ein Rundumschlag im ganzen Land.

Warum müssen Gaststätten, Betriebe mit 100% igem Hygienekonzept schliessen ?

In dieser Branche bisher nur minimale Fälle.

Genauso die Schausteller mit ihren Konzepten werden niedergemacht, hier schon seit Dezember 2019 ein Berufsverbot.

Aber im Gegensatz in den Kirchen grosse Anzahl von Corona Fällen, aber nicht geschlossen.

Bisher war es für viele Bürger so,dass man nach dem dem Einkaufen ins Cafe, die Eisdiele oder in die Gaststätte ging.

Das ist jetzt nicht mehr möglich, aber was ist das Ergebnis?

Die Menschen gehen gar nicht erst in die Stadt, sondern bestellen online bei Amazon und Co.

Passt genau, der stationäre Handel wird weiter hingerichtet und die Innenstädte bluten noch mehr aus.

Eine Spirale ohne Ende, noch weiter wegbrechende Steuereinnahmen.

Einnahmen für die Sozialkassen und das Einkommen für die Mitarbeiter und Unternehmen in den Städten brechen weg.

Aber hauptsache die Lufthansa, TUI und andere Milliardenkonzerne werden geschmiert um ihre Gelder in ausländischen Steueroasen zu verstecken.

Es kommt mal wieder nicht darauf an was man leistet, sondern es ist nur wichtig die richtigen Lobbyisten im Bundestag und in den Landtagen sitzen zu haben.

Alles in Allem mal wieder eine ausgewogene Politik gegen die Bürger und für die keine Steuern zahlenden Konzerne.