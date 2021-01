Die Verbraucherzentrale NRW hatte im Sommer neue Plakatschuljahreskalender und Eco-Stundenpläne herausgebracht. "Eco" - weil aus 100 % Altpapier und mit wertvollen Tipps zur Plastikreduzierung auf der Rückseite.

"Es gibt noch einige Restbestände, die wir gerne zuschicken", darauf weist Umweltberaterin Jutta Eickelpasch vor Beginn des 2. Halbjahres hin. Bei Interesse kann man sich einfach per E-Mail oder Anruf an die Kamener Verbraucherzentrale wenden. Ein persönlicher Besuch in der Beratungsstelle ist in aktuellen Situation nicht möglich, daher verschickt die Umweltberatung kostenlos.

In Kamen gibt es seit 2019 ein "Aktionsbündnis gegen Plastik" mit regelmäßigem Austausch und Aktionen zur Plastikreduzierung im Alltag. "Neue Mitstreiter*innen sind immer herzlich willkommen," so Eickelpasch. "Über einen Newsletter informieren wir über Aktuelles, man kann sich einfach nach Interesse und Zeitkontingent beteiligen - es gibt hier kein "Muß".

Kontakt: kamen.umwelt@verbraucherzentrale.nrw Telefon 02307 43801-05