Schule wird ja häufig der Vorwurf gemacht, die Schülerinnen und Schüler lernten nichts für das wirkliche Leben - getreu dem Spruch „Ich kann zwar Gedichte in vier Sprachen analysieren, habe aber keine Ahnung von Steuern“. Nicht so am Marie-Curie-Gymnasium Bönen.

Politiklehrer Gerold Wegmann organisierte für alle Neuntklässlerinnen und Neuntklässler eine Unterrichtsstunde der besonderen Art. Der erfahrene Pädagoge hatte zwei externe Experten eingeladen: Mitarbeiter des Finanzamts Hamm, darunter eine ehemalige MCG-Schülerin. Sie brachten den Gymnasiasten die Welt der Steuern näher. „Wirtschaft spielt in den Fächern Politik und Sozialwissenschaften eine große Rolle“, so Lehrer Wegmann. „Wir ergänzen den Lehrplan um weitere praktische Elemente.“