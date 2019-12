Seit einem Jahr beteiligt sich die Handwerkskammer (HWK) Dortmund an dem geförderten Projekt „Potentiale entdecken und entwickeln – Berufliche Bildungslotsen“, das Schüler bei der beruflichen Orientierung unterstützt.

HWK-Abteilungsleiter Tobias Schmidt zieht eine positive Bilanz: „52 Jugendliche konnten wir im Rahmen des Projekts schon in ein Betriebspraktikum vermitteln, 22 Schülerinnen und Schüler haben zudem einen Ausbildungsplatz erhalten, drei wurden in eine Einstiegsqualifizierung vermittelt.“

Anina Weber ist Bildungslotsin der HWK Dortmund und hilft den Jugendlichen dabei, ihren Ausbildungswunsch zu realisieren. Dazu kooperierte sie in 2019 sie eng mit Schulen, Arbeitsagenturen und anderen regionalen und kommunalen Institutionen. Zwei Maßnahmen wurden im Rahmen des Projekts durchgeführt.

In der ersten Maßnahme wurden 120 Schüler beraten. Dabei informierte Weber über die verschiedenen Ausbildungsberufe und Perspektiven im Handwerk. Am häufigsten wurde das Angebot in der neunten und zehnten Klasse genutzt, dabei überwiegend an Real-, Haupt- und Gesamtschulen. Die HWK-Expertin unterstützte zudem bei der Praktikumssuche und im Bewerbungsprozess. Weber: „Besonders nachgefragt waren der Kfz-Mechatroniker, der Friseur und der Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.“

Die zweite Maßnahme richtete sich speziell an Schüler mit Fluchthintergrund. Dabei wurden 85 Gespräche mit der Bildungslotsin der HWK Dortmund geführt. Diese haben an allgemeinbildenden Schulen oder in Internationalen Förderklassen (IFK) an Berufskollegs stattgefunden.