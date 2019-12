In der Weihnachtszeit und insbesondere während der Silvesternacht verzeichnen die Feuerwehren und Rettungsdienste bundesweit üblicherweise ein erhöhtes Einsatzaufkommen - vor allem infolge des unbedachten Umgangs mit Kerzen und Feuerwerkskörpern.

Der Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen hat auf seiner Internetseite ein Merkblatt zum Umgang mit Kerzen und Feuerwerkskörpern veröffentlicht - und zwar mit den nachfolgenden Sicherheitshinweisen.Die freiwillige Feuerwehr Kamen rät, diese Hinweise zu beachten:

"Vermeiden Sie echte Kerzen am Weihnachtsbaum, verwenden Sie stattdessen besser elektrische Lichterketten mit dem VDE-GS-Symbol. Und wenn Sie Kerzen abbrennen lassen, dann stellen Sie sicher, dass sie festen Stand haben und unter Aufsicht brennen.

In Nordrhein-Westfalen ist die Überwachung von Wohnräumen mit Rauchwarnmeldern Pflicht. Rauchwarnmelder warnen Sie, wenn sie richtig angebracht sind, rechtzeitig vor einem Feuer in Ihrer Wohnung und sind somit wahre Lebensretter - nicht nur am Jahresende.

Wenn Sie auf Feuerwerk nicht verzichten wollen, kaufen Sie nur geprüftes Feuerwerk; es ist mit einer Registriernummer und dem CE-Zeichen in Verbindung mit der Kennnummer der Prüfstelle gekennzeichnet, die beim Hersteller die Qualitätssicherung überwacht. Prüfende Stellen sind neutrale, unabhängige Organisationen, die der EU-Kommission von den jeweiligen Mitgliedstaaten benannt werden. In Deutschland prüft die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) Feuerwerkskörper. Beachten Sie vor allem die aufgedruckten Anwendungshinweise.

Zünden Sie Raketen nur im Freien und nur aus geeigneten, feststehenden Halterungen und niemals aus der Hand. Feuerwerkskörper gehören auch nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen; das gleiche gilt für stark alkoholisierte Personen.

Halten Sie ausreichend Sicherheitsabstand zu Personen, Gebäuden, Bäumen und Fahrzeugen.

Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen doch einmal zu einem Brandereignis oder einen Unfall mit Feuerwerkskörpern kommen, zögern Sie nicht und rufen über den Notruf 112 die Feuerwehr bzw. den Rettungsdienst.

Dann noch eine abschließende Bitte:

Zeigen Sie Respekt gegenüber Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten! Werfen Sie keine Böller, Flaschen und Raketen in Richtung der Einsatzkräfte oder der Einsatzfahrzeuge und behindern Sie Einsatzmaßnahmen nicht! Dies sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein; leider ist in unserer Gesellschaft in letzter Zeit eine zunehmende Respektlosigkeit gegenüber Einsatzkräften zu verzeichnen."