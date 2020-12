Das neue Jahrbuch Kreis Unna ist mit dem Schwerpunktthema „Bewegte Region“ erschienen. In dem fast 200 Seiten starken Werk sind auch Kamener Autoren mit einigen Beiträgen vertreten.

Museumleiter Robert Badermann hält Rückschau auf die Ansiedlung des Karstadt-Kaufhauses im Jahr 1971. Für den Kamener Einzelhandel brachte dieser Erfolg der Wirtschaftsförderung einen kräftigen Innovationsschub. Der Schriftsteller Heinrich Peuckmann berichtet über seinen Kamener Freund Bernhard Büscher, der sich, auch für Peuckmann überraschend, als Schreiber von Lyrik-Gedichten in der Welt der dichtenden Zunft einen Namen machte. Bienenfreund und Naturschützer Heinrich Behrens blickt zurück auf das 35jährige Bestehen der Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna. Er selbst war wesentlich an der Gründung der NFG beteiligt. Drei Kamener bildeten 1984 den ersten Vorstand der Gesellschaft, Heinz-Georg Weber als 1. Vorsitzender und seine beiden Stellvertreter Otto Buschmann und Wilfrid Loos.

Mit zwei Beiträgen macht Ortsheimatpfleger Karl-Heinz Stoltefuß Ausflüge in die Historie der Gemeinde Heeren-Werve. Er berichtet über den Reichsfreiherrn von Plettenberg, der im Jahr 1700 den Plan verfolgte, eine drei Kilometer lange Allee zwischen seinem Schloss und der Unnaer Alten Heide anzulegen. Dieses, allein der Repräsentation dienende Projekt, wurde ihm von der höheren Behörde untersagt. Mit dem zweiten Beitrag, es ist eine Erzählung, beschäftigt sich Stoltefuß unter dem Titel „Ein Eiersegen zum Osterfest“ mit den Naturalabgaben, die der Dorfschullehrer von den Einwohnern erhielt.

Das Buch ist im Buchhandel zum Preis von 11,80 Euro erhältlich.