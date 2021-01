Wenn es Probleme mit dem Fitness-Studio gibt, die Kündigung beim Telekommunikationsanbieter nicht akzeptiert wird oder die Handwerkerrechnung unverständlich hoch ist – auch während des Lockdowns stehen Konsumenten vor grundsätzlichen Fragestellungen zu ihren Verbraucherrechten.

Wegen der Kontaktbeschränkungen können persönliche Beratungstermine bis auf weiteres nicht mehr angeboten werden. Um die Ratsuchenden schnell und kompetent zu unterstützen, steht die Verbraucherzentrale in Kamen jedoch weiterhin über digitale Kanäle mit Rat und Tat zur Seite.

"In diesen unruhigen Zeiten ist es uns besonders wichtig, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mit ihren Problemen alleine gelassen werden. Sie können sich weiterhin über Telefon oder Mail an uns wenden. Auf diesem Weg kann erfahrungsgemäß bereits ein Großteil der Fragen geklärt werden", erklärt Astrid Lindner, neue Leiterin der Verbraucherzentrale NRW in der Beratungsstelle in Kamen. "Auf unserer Homepage bieten wir darüber hinaus umfangreiche aktuelle Informationen zu grundsätzlichen Fragestellungen rund um den Verbraucheralltag an."

Das Team der Beratungsstelle in Kamen erreicht man unter der Telefonnummer 02307 43801-01 oder über die Homepage: https://www.verbraucherzentrale.nrw/kamen