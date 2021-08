Kamen. Die Corona-Pandemie hat viele Dinge bewirkt, nicht nur Schlechtes: Im Bereich Digitalisierung hat sich in Schulen und Bildungsinstitutionen einiges weiterentwickelt und verbessert.

Doch bleibt das auch so? Darum geht es in der Reihe "Digital unterwegs im Kreis Unna", veranstaltet durch das Regionale Bildungsnetzwerk in Kooperation mit dem MediaLab.

Der nächste Termin "Pandemie vorbei – Digitalisierung adé?" findet am Dienstag, 31. August, um 17.30 Uhr via Zoom statt. Wie haben Institutionen die Digitalisierung in Pandemiezeiten erlebt? Was ist gut gelaufen, welche Herausforderungen hat es gegeben? Wie geht es in Zukunft weiter? Diese Fragen und mehr sollen unter der Moderation von Babette Horschler von Antenne Unna beantwortet und diskutiert werden.

Die Veranstaltung richtet sich an pädagogische Kräfte, Schüler, Eltern, Schulträger sowie alle Bildungsinteressierten.

Die Veranstaltung ist kostenlos und die einzige Voraussetzung ist ein digitales Endgerät und Grundkenntnisse des Videokonferenz-Tools "Zoom". Eine Anmeldung vorab ist nicht erforderlich.

Die Zugangsdaten zur Veranstaltung sind die Meeting-ID 980 8040 5922 sind der Kenncode 640444. Sie sind auch im Kalender auf der Internetseite des MediaLabs unter regionale.bildungsnetzwerke.nrw.de/Regionale-Bildungsnetzwerke/RegBez-A/Kreis-Unna/MediaLab-Kreis-Unna/index-2.html zu finden.