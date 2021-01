Der DRK-Kreisverband Unna bietet jetzt einen Transportservice für Menschen mit eingeschränkter Mobilität an, damit diese sicher zum Impfzentrum kommen.

Seit dem 25. Januar können alle über 80-Jährigen in NRW nun ihre Corona-Impftermine vereinbaren. Ein entsprechendes Schreiben des NRW-Gesundheitsministeriums erreichte alle Impfberechtigten bereits in dervergangenen Woche. Und auch, wenn die Telefonleitungen und Tastaturen bereits

glühten, dürfte am Ende doch jeder der möchte, seinen Impfterminvereinbart haben.

Doch wie kommt man aktuell am Besten von der eigenen Wohnung bis zum

Impfzentrum des Kreises, in der Unnaer Platanenallee im Stadtteil

Königsborn? Insbesondere, wenn man selbst nicht bzw. nicht mehr Auto

fährt, und auf Grund persönlicher Einschränkungen Schwierigkeiten hat,

öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen?

Erstattung bei Verordnung



Eine Option bietet in genau diesen Fällen der Fahrservice des DRK-Kreisverbandes Unna. Mit professionell ausgestatteten Spezialfahrzeugen,die auch Rollstuhlfahrer dank Hebebühne und großzügigem

Innenraum einen großen Fahrkomfort bieten, holen die

Rotkreuzmitarbeiter Impfwillige von der Haustür ab und bringen sie

sicher zum Impfzentrum und zurück - selbstverständlich unter Einhaltung

aller möglichen Hygienevorschriften und Abstandsmaßnahmen.

Um die Transportkosten erstattet zu bekommen, benötigen Senior*innen

eine, von der Krankenkasse genehmigte Verordnung ihres Arztes. Fällig

werden dann zehn Euro, sofern keine Zuzahlungs-Befreiung der Krankenkasse vorliegt.

Interessierte erhalten telefonisch Auskunft unter 02303/25453-19 und

können – nachdem der Impftermin steht – hier direkt

ihren Transfer buchen.