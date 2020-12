„Sehr gerne hätten wir alle Viertklässlerinnen und Viertklässler sowie ihre Eltern wie jedes Jahr zum Tag der offenen Tür am Marie-Curie-Gymnasium eingeladen und unsere Schule persönlich präsentiert“, erklärt Bianca Giese, stellvertretende Schulleiterin des Bönener Gymnasiums. Die aktuelle Lage lasse dies aber nicht zu. Die Schule am Billy-Montigny-Platz hat sich stattdessen eine innovative Alternative überlegt: Der nächste Tag der offenen Tür am Marie-Curie-Gymnasium Bönen findet online statt.

Extraseite ab 15. Januar 2021

Ab Freitag, 15. Januar 2021, dem ursprünglich geplanten Termin, schaltet das MCG eine Extraseite auf der Schulhomepage frei, auf der die Fächer und Angebote der Schule ausführlich und anschaulich vorgestellt werden. Für die Grundschülerinnen und -schüler sowie ihre Eltern wird es viele Videos, Mitmachaktionen und Wettbewerbe geben.

Einladungsvideo auf Schulseite

Egal ob Chemie oder Deutsch, Politik oder Musik, Biologie oder Sport, Kunst oder Englisch - der Online-Tag der offenen Tür lädt zum Erkunden und Entdecken der Schule ein. Das MCG hat ein Einladungsvideo veröffentlicht, das auf dem schwarzen Brett der Schulhomepage verlinkt ist.

Individuelle Beratung

Zusätzlich wird es Angebote zur individuellen Beratung geben. Die Details hierzu folgen nach Wiederbeginn der Schule im Januar.

Die Anmeldungen am Marie-Curie-Gymnasium finden vom 22. bis 26. Februar 2021 täglich von 08:00 – 12:30 Uhr statt. Zusätzlich gibt es Nachmittagstermine am Dienstag, dem 23. Februar 2021, und Donnerstag, dem 25. Februar 2021, jeweils in der Zeit von 16:00 – 18:00 Uhr. Über den genauen Ablauf der Anmeldungen unter den besonderen Bedingungen wird die Schule auf der Schulhomepage informieren.

„Der Wechsel von der Grundschule zur weiterführenden Schule stellt für Schüler wie Eltern gleichermaßen eine Umstellung dar. Wir versuchen daher, den Wechsel möglichst sanft zu gestalten“, erklärt Karsten Brill, Erprobungsstufenkoordinator des Marie-Curie-Gymnasiums Bönen. Dazu gehöre, dass die ersten Schultage nach den Sommerferien speziell für die neuen Gymnasiasten gestaltet sind. Nach einem gemeinsamen Beginn in der Aula haben die Schüler zunächst drei Projekttage mit ihrem Klassenlehrerteam. An diesen Tagen gestalten die Schüler ihren Klassenraum, klären organisatorische Dinge und erkunden das Schulgelände. „Das Klassenlehrerteam ist Dreh- und Angelpunkt einer Klasse“, sagt Jana Scheffler aus dem Team Erprobungsstufe des MCGs. Die beiden Lehrkräfte sind erste Ansprechpartner für alle Belange.

Netz von Unterstützung

Darüber hinaus gebe es ein dichtes Netz an weiteren Hilfsstellen wie die Vertrauenslehrer, die die Schüler direkt wählen, oder Beratungslehrer bei Lernschwierigkeiten. Begleitet werden die Fünftklässler außerdem von Paten: Neuntklässler, die in der Pause Ansprechpartner sind und auch Klassenaktionen begleiten.

Kennenlernnachmittag im Sommer

Bereits vor den Sommerferien findet zudem ein Kennenlernnachmittag statt, an dem die Kinder ihre Klassenkameraden und ihre neuen Klassenlehrer treffen.

„Lernen lernen“ im Stundenplan

Auch wenn das Schuljahr richtig begonnen hat, werden die Kinder begleitet. In der 5. Klasse haben die Schüler das Fach „Lernen lernen“. In dieser speziellen Stunde stehen Selbstorganisation und Zeitmanagement im Vordergrund; man bespreche zum Beispiel, wie sich die Kinder die Hausaufgaben am besten einteilen. Ebenso werden die Tornister regelmäßig zusammen „entrümpelt“, schließlich stehen in jeder Klasse Schließfächer, in denen schwere Schulmaterialien wie Atlanten aufbewahrt werden können.

Förderunterricht bei Bedarf

Zusätzlich zu dieser Ergänzungsstunde können die Schüler Förderunterricht in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch anwählen. „Sollten Defizite da sein, versuchen wir, diese abzubauen”, erläutert Deutschlehrerin Jana Scheffler.

Auf Vorkenntnissen aus der Grundschule aufbauen

Darüber hinaus gibt es im Unterricht Vorkehrungen, um die Schüler an das neue System heranzuführen. „Unsere Schüler kommen aus verschiedenen Grundschulen, auch über Bönen hinaus, und bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit“, erläutert Bianca Giese, die kommissarische Schulleiterin des MCG. „Wir bauen systematisch auf der guten Vorarbeit auf, die an den Grundschulen geleistet wird, und können auf Vorwissen und bewährte Rituale zurückgreifen.“

Begabungen fördern

„Unser Ziel ist, möglichst viele Begabungen und Neigungen unserer Schüler zu fördern. Jeder soll sich ausprobieren können, ohne frühzeitig zu sehr festgelegt zu sein", sagt Karsten Brill aus dem Team Erprobungsstufe. Das Musikförderprogramm sei zum Beispiel über die Grenzen Bönens bekannt.

Klassengemeinschaft stärken

Eine gemeinsame Klassenfahrt aller Fünftklässler im zweiten Halbjahr stärkt das Gemeinschaftsgefühl und die Klassengemeinschaft der jungen Gymnasiasten. Das MCG informiert zudem über weitere Möglichkeiten zur individuellen Förderung. Mittagessen, tägliche Übermittags- und Hausaufgabenbetreuung sowie AGs am Nachmittag runden das Paket ab, das das Bönener Gymnasium für die Viertklässler und ihre Eltern schnürt. ‪

