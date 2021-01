Die Steuerungsgruppe Fairtrade-Town und die VHS Kamen-Bönen bieten am 16. Februar einen Vortrag zum Thema Vortrag: "Fair Einkaufen in Kamen" - Was bekomme ich wo in meiner Stadt?" an.

"Fair ist besser!" Mit dem Kauf fair-gehandelter Produkte unterstützen Verbraucher die Arbeiter und Bauern in den Produzentenländern - Afrika, Südamerika und Asien. Durch das Transfair-Siegel oder die GEPA-Zeichen erkennen man rasch und einfach gerecht-und sozial-verantwortungsvoll hergestellte Lebensmittel wie Kaffee, Kakao, Tee, Bananen und Schokolade. Doch wo genau bekomme ich welche Artikel, wenn ich (auch) fair einkaufen will? Am Dienstag, 16. Februar, in der Zeit von 18.30 - 19.15 Uhr liefert ein VHS-Onlinevortrag der Referentin Jutta Eickelpasch (Umweltberaterin der Verbraucherzentrale Kamen) Antworten auf genau diese Fragestellungen und enthält wertvolle Tipps für interesseierte Kamener Verbraucherinnen und Verbraucher.

Teilnahme ist kostenlos



Die Teilnahme an dem Onlinevortrag ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist jedoch obligatorisch. Anmeldung können telefonisch unter 02307/9 24 20 51 oder elektronisch auf der Homepage der VHS Kamen-Bönen vorgenommen werden unter

www.vhs-kamen-boenen.de/programm . Nach der Anmeldung erhalten die Interessenten von der VHS eine E-Mail mit dem Zugangslink zu der Veranstaltung.