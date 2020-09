Fair statt mehr! ... für ein gutes Leben

So lautet das Motto der bundesweiten Fairen Woche, die immer in der zweiten Septemberhälfte stattfindet. In diesem Jahr geht es schwerpunktmäßig um den nachhaltigen Konsum - das umfasst nicht nur die Nutzung fair-gehandelter Produkte - sondern auch weniger, aber besseren Konsum, längere Nutzung, mehr Qualität statt Quantität.

Mehr dazu wird auch in der Infoschau "Fair statt mehr" zu sehen sein, die die Umweltberatung der Verbraucherzentrale ab 11. September im Bürgerhaus Methler zeigt. Darüber hinaus bieten Umweltberatung und Bürgerhaus Methler noch weitere gemeinsame Aktionen an: einen Kaffee-Workshop, wo nicht nur Kaffee getestet, sondern auch aus "Prütt ein umweltfreundliches Peeling "gezaubert" wird, sowie einen Info- und Weltladenstand am 11. September im Rahmen der Infoschau.

WANN UND WAS?



Infoschau: Fair statt mehr! .... für ein gutes Leben

11.09. - 24.09.2020, werktags 14.00 - 18.00 Uhr

Bürgerhaus Methler, Heimstr. 3 59174 Kamen

Info-und Weltladenstand "Fair statt mehr"

11.09. (Freitag) 14.00 - 18.00 Uhrim Bürgerhaus

Kaffeeworkshop - nachhaltige DIY-Ideen (nur mit Anmeldung)

Faires Nähcafe 17.09.2020 17.00 - 19.00 Uhr - einmal monatlich

am 17.09.2020 (Donnerstag), 17.00 - 19.00 Uhr



Kontakt: Verbraucherzentrale, Jutta Eickelpasch Tel. 02307 43801-05

Bürgerhaus Methler, Anja Sklorz Tel. 02307 32835