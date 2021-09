Was haben Büchertausch, Lastenrad und Reparaturcafé gemeinsam?



Anläßlich der europaweiten "Aktionstage Nachhaltigkeit" hat die Umweltberatung der Verbraucherzentrale die Kamener Adresssammlung "Glückstaten" neu aufgelegt. In diesem kleinen Ratgeber geht es um lokale Initiativen und Angebote, die alternativ, sowie klimafreundlich sind.

Umweltberaterin Jutta Eickelpasch: "Für viele interessant sind Buchtauschregale, foodsharing-Boxen und das ReparaturCafé, was jetzt auch endlich wieder stattfinden kann. Schon im letzten Jahr fanden die Glückstaten-Ratgeber so reißenden Absatz, dass wir sie neu aufgelegt haben". Unterstützt wurde sie dabei vom Verbraucherzentralen-Projekt "MehrWertKonsum" in Düsseldorf.

Die "Glückstaten" sind ab sofort kostenlos in der Verbraucherzentrale Kamen erhältlich und werden auf Wunsch auch zugeschickt.

Kontakt: 02307 4380105 oder kamen.umwelt@verbraucherzentrale.nrw

Die Homepage mit vielen Anreizen und Informationen zu mehr Nachhaltigkeit im Alltag: www.mehrwert.nrw