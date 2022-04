Das Hallenbad in Kamen wird vorübergehend geschlossen: Aufgrund von Revisionsarbeiten, die jährlich stattfinden, schließen die Gemeinschaftsstadtwerke Kamen, Bönen, Bergkamen ihre Freizeiteinrichtung vom 4. bis 24. April.

Dann stehen turnusgemäß Reinigungs- und Wartungsarbeiten – etwa an der Lüftung oder in der Wassertechnik – an. Die Revision wurde bewusst vorgezogen, damit das Hallenbad in Kamen in diesem Jahr in den Sommerferien durchgängig geöffnet bleiben kann. Schließlich ist zu diesem Zeitpunkt das Schwimmen im Freibad, das für den Bau des neuen Sesekebades zurückgebaut wird, nicht mehr möglich.