nicht neu, aber immer noch aktuell ist das Thema Abzocke durch unseriöse Firmen. Besonders bei unseriösen Schlüsseldiensten und Rohrreiniger Firmen.

Aus diesem Grund veranstaltete die Verbraucherzentrale NRW Beratungsstelle Kamen eine Informationsveranstaltung am Weltverbrauchertag 2020 auf dem Kamener Wochenmarkt.

Karin Baumann von der Beratungsstelle Kamen informierte und stellte sich dort den Fragen von interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Das Beratungsteam Kommissariat Kriminalprävention der Polizeibehörde Unna, welche bei dieser Informationsveranstaltung mit der Verbraucherberatung kooperiert, nahm an der Veranstaltung nicht teil. Dieses war der aktuellen Entwicklung im Fall der Pandemie durch das Coronavirus geschuldet.

Die Beamten sollen sich so wenig Sozialkontakten wie möglich aussetzen, damit sie nicht selbst erkranken und so die Sicherheit der Bevölkerung gefährdet werden könnte.

Dennoch erkundigten sich viele interessierte Passanten bei Karin Baumann, die mit vielen nützlichen Tipps helfen konnte, damit man nicht auf Abzocker Firmen hereinfällt.

Wie zum Beispiel Irene Kubina aus Bergkamen, sie selbst ist zwar noch nicht Opfer einer Abzocker Firma geworden, aber einem Nachbarn von ihr ist das schon passiert. Frau Baumann konnte ihr viele nützliche Ratschläge geben, damit so etwas auch nicht in Zukunft vorkommt. Frau Kubina ist sich jetzt sicher, dass ihr so etwas nicht passieren wird, wenn sie einmal einen Schlüsseldienst oder eine Rohrreiniger Firma in Anspruch nehmen muss.

Frau Karin Baumann empfiehlt im Schadensfall erst einmal besonnen zu reagieren, in Ruhe über das Problem nachzudenken und dann versuchen seriöse Helfer oder Ratgeber zu finden.

Bei telefonischem Kontakt sollte man konkret das Problem beschreiben und konkret nach den Kosten fragen, ebenso ist sehr wichtig zu erfahren, woher die Firma kommt. Oft kommt es vor, dass man bei Firmen, die Notdienste bei Rohrreinigern oder Schlüsseldienste im Internet oder Annoncen anbieten, örtliche Rufnummer findet. Hierdurch suggerieren die unseriösen Firmen, dass sie aus dem gleichen Ort kommen. Aber in Wirklichkeit befinden sich ihre Firmen weit entfernt.

Rechnungen sollten zudem nur gezahlt werden, wenn die Arbeiten vollständig abgeschloßen und geprüft worden sind.

Hilfe bei Unsicherheiten oder wenn man das Gefühl hat an eine Abzocker Firma geraten zu sein bietet die Verbraucherzentrale Kamen unter der Rufnummer 02307/4380101

oder im Web unter folgender Adresse : www.verbraucherzentrale.nrw