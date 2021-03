Die Jugendkunstschule Bergkamen möchte mit den beliebten Osterferienprojekten für Kinder und Jugendliche wieder starten. "Laut der aktuellen Corona-Schutzverordnung ist dies auch unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich. Präsenzangebote in Kunstschulen können wieder realisiert werden.", heißt es in der Ankündigung.

Folgende Projekte sind geplant:

Die Zirkuspädagogin Andrea Kruck wird gemeinsam mit Florian Göttker und Anna Rademacher in der ersten Osterferienwoche von Montag, 29. März, bis Donnerstag, 1. April, täglich von 10 bis 15 Uhr für Kinder ab acht Jahren ein Projekt im Pestalozzihaus anbieten. Der Schwerpunkt liegt auf den unter Corona-bedingt zulässigen Aktivitäten wie Clownerie, Zauberei und Jonglage. Abwechslung gibt es auch durch kleine Einzelworkshops, in denen die teilnehmenden Kinder unter anderem ihre eigenen Jonglagebälle selbst herstellen.

In der zweiten Ferienwoche geht es wieder raus in die Natur. Die aus Dortmund stammende Kulturpädagogin Silke Bachner wird gemeinsam mit ihrer in Berlin lebenden Tochter und ausgebildeten bildenden Künstlerin Lucia Bachner von Dienstag, 6. April, bis Freitag, 9. April, das LandArt Projekt leiten, das in Kooperation mit dem Umweltzentrum Westfalen täglich von 10 bis 15 Uhr durchgeführt wird. Kinder ab sieben Jahren können hier mit allen Sinnen die Natur erleben und ihre fantastischen Ideen mit vorhandenen Naturmaterialien kreativ umsetzen. So werden fantasievolle Kunstwerke, Skulpturen und skurrile Wesen aus Rinden, Ästen, Lehm und vielem mehr entstehen.

Zahl der Teilnehmer begrenzt

Auf Grund der Corona-Schutzverordnung wird die Teilnehmerzahl für die Projekte auf jeweils zehn begrenzt. Die Teilnahme an einem der Projekte kostet jeweils 30 Euro.

Interessierte Kinder und Jugendliche können unter Vorbehalt bei der Jugendkunstschule Bergkamen per Mail unter: g.kleinhubbert@bergkamen vorangemeldet werden.

Die Jugendkunstschule sendet Anmeldeunterlagen und aktuelle Informationen per Mail zurück. Mehr Informationen gibt es auch unter Tel. 02307/28 88 48.