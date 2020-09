In der heutigen Zeit ist fast alles verpackt. Jedes einzelne Bonbon, Gurken in Folie vieles was nicht unbedingt sein muss.

Jeder regt sich auf aber kaum einer oder mehr gesagt wenige tun was dagegen. Dabei ist es so einfach.

In der Obst und Gemüseabteilung den Plastikbeutel weg lassen, Entweder die Artikel einzeln wiegen, die Mehrwegbeutel benutzen oder einen Stoff Beutel von zu Hause mitbringen.

Statt Frischhaltefolie ein Bienenwachstuch benutzen, das ist leicht selbst her zu stellen oder auch käuflich zu erwerben.

Bienenwachs bekommt man beim Imker oder in Großhandel. Ein Baumwolltuch zurecht schneiden,Backpapier ausbreiten, Tuch drauf legen, den Wachs drauf verteilen, abdecken mit Backpapier und mit einen heißen Bügeleisen bügeln.

Mit so einen Tuch läßt sich einiges an Folie einsparen, es kann mehrfach verwendet werden.

Wenn man zum Einkaufen Stoffbeutel benutzt spart das auch jede Menge Plastik ein. Joghurt und Co aus dem Glas, diese wiederum können anderweitig verwendet werden. Zum einfrieren, zum aufbewahren von Sachen oder Marmelade kochen.

Einfach mal machen ist die Devise.

Das ist nur ein kleiner Teil.

Aber wenn es viele machen kommt schnell eine erträcgtliche Menge an eingesparten Plastik zusammen.

Mach mit!