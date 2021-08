Bald ist es soweit: der Schulstart am Marie-Curie-Gymnasium. Die Schule freut sich, am Mittwoch, 18.08.2021, alle 70 neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler sowie maximal zwei Begleitpersonen um 10:00 Uhr in der Aula des MCG begrüßen zu dürfen.

Dies ist für die Kinder, aber sicherlich auch für die Eltern ein besonderes Ereignis, dem sie freudig und gespannt entgegenblicken. Der Schulbeginn am MCG soll für alle Beteiligten ein schöner Tag werden. Ziel ist, dass dieser Tag trotz der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie möglichst unbeschwert verläuft.

Um dies sicherzustellen, gelten die jeweils aktuellen Maßgaben für Kulturveranstaltungen nach § 1 Absatz 6 der Coronabetreuungsverordnung in Verbindung mit § 13 der Coronaschutzverordnung. Das bedeutet nach dem heutigen Stand konkret, dass die bekannten Hygienemaßnahmen bei der Einschulungsfeier einzuhalten sind:

1. Vorlage eines negativen Corona-Testergebnisses aller Teilnehmenden, also auch Eltern sowie Schülerinnen und Schüler; alternativ kann ein Impfzertifikat oder Nachweis der Genesung vorgelegt werden.

2. Tragen von Masken im Schulgebäude

3. Einhaltung von Mindestabständen (Sitzen nach Schachbrettmuster)

4. Rückverfolgbarkeit der Teilnehmenden durch Dokumentation ihrer Namen, Adressen, Telefonnummern oder E-Mailadressen. Ein Beiblatt zur Kontaktnachverfolgung findet sich auf der Schulhomepage

Um den organisatorischen Ablauf des Tages zu erleichtern und um zügig mit den Einschulungsfeierlichkeiten beginnen zu können, ist die Schule dankbar, wenn die Eltern das Beiblatt zur Kontakt-Nachverfolgung bei Betreten des Schulgeländes bereithalten würden. Gleiches gilt für einen Nachweis über ein negatives Testergebnis oder einen Nachweis über eine Immunisierung durch Impfung oder Genesung.

Die Begrüßungsfeier wird von 10:00 Uhr bis ca. 10:45 Uhr dauern (Einlass ab 9:45 Uhr). Im Anschluss gehen die Schülerinnen und Schüler in ihre Klassen bis um 13:10 Uhr.

Eltern haben ab 10:45 Uhr die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Außerdem wird die Infomappe verteilt, die bereits digital auf der Schulhomepage steht.

Im Sinne eines sanften Übergangs von Grundschule zur weiterführenden Schule werden Donnerstag und Freitag Projekttage bei den Klassenleitungen sein, jeweils von 7:45-13:10 Uhr. Ab Montag, 23. August 2021, findet Unterricht nach Stundenplan statt.

Die Schule dankt Eltern sowie Schülerinnen und Schülern für ihr Verständnis und ihre Unterstützung und wünscht allen Beteiligten einen schönen Schulbeginn und insbesondere den Schülerinnen und Schülern einen guten Start in eine tolle und erfolgreiche Zeit am Marie-Curie-Gymnasium Bönen.