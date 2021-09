In den kommenden Wochen werden in mehreren Kamener Straßen Arbeiten zur Erneuerung der Straßen- und Gehwegbeläge ausgeführt.

Im Einzelnen davon betroffen sind die Kantstraße, der Grüne Weg, Im Erlensundern und Lüner Höhe.

Begonnen wird mit den Arbeiten in der Kantstraße. Von Donnerstag, 30. September, bis zum 1. Oktober erfolgen wechselseitige Sperrungen der Fahrbahn und punktuelle Gehwegsperrungen, um die vorbereitenden Arbeiten zur Deckschichteinbringung durchzuführen. Diese Arbeiten sind dann im Zeitraum des 11. und 12. Oktober eingeplant.

Am 4. und 5. Oktober sind die Vorbereitungsarbeiten an den Straßen Grüner Weg und Im Erlensundern mit jeweiliger Vollsperrung vorgesehen. Hier findet dann die Deckschichtmontage auf der östlichen Straßenhälfte Im Erlensundern am 6. und der westlichen Hälfte am 11. und 12. Oktober statt. Der Grüne Weg wird ebenfalls dann am zweiten Termin erneuert.

Auf der Lüner Höhe werden, mit wechselnden halbseitigen Sperrungen, am 6. und 7. Oktober die Vorarbeiten erledigt. Am 13. und 14. Oktober wird dann die finale Deckschicht aufgebracht. Da hier beide Fahrbahnen jeweils in kompletter Breite gesetzt werden, wird dann je Fahrtrichtung eine entsprechende Einbahnstraßenreglung eingerichtet.

Betroffene Anwohner der jeweiligen Straßenabschnitte werden im Vorfeld durch die Bauleitung über die Maßnahmen und den damit verbundenen Einschränkungen (z. B. Grundstückszufahrten, Müll-abfuhr, Anlieferverkehre) informiert. Der Zugang der Anwohner zu ihren Grundstücken ist jederzeit gewährleistet und die Rettungskräfte erhalten tagesaktuelle Zufahrtsinformationen.

Entsprechend notwendige Umleitungen, Einbahnstraßenregelungen und Verkehrsführungen sowie Halteverbote werden zuvor in den Straßen und im Umfeld ausgeschildert.