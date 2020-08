Kann man glauben, was in der Presse steht?



Wie neutral kann eine Zeitung berichten, wenn sie über 2.5 Millionen Dollar -Bild2-

von Bill Gates, bekanntermaßen Pharma-Lobbyist, bekommt?

Kann man da eine neutrale Berichterstattung z.B. über Vitamine, alternative Behandlung, statt Medikamente, erwarten? Oder doch nur das Loblied auf die Pharmaindustrie!

Oder trifft die alte Weisheit zu:

"Wes Brot ich ess, des Lied ich sing"



Dagegen sind die $253.000 für das RKI Peanuts-Bild3



Merke: Eine ,,GUTE PRESSE" zu unterstützen, ist ZEHN MAL mehr Wert, als ein Forschungsinstitut und deutsche Bundesbehörde !

Anfang April 2020 erschien im „Spiegel“] ein ,,kritischer" Beitrag zu der Frage ob Vitamine vor Corona schützen. Der Konsens war klar! Alles Humbug und gefährlich incl.der Warnung vor einer ,,Vitaminvergiftung". Weltweite positive Studien zu Vitaminen dazu wurden einfach ignoriert!

Link: Tod auf Rezept - Jedes Jahr 16.000 Opfer durch Medikamente



Plus 20.000 vermeidbare MSRA-TOTE, Quelle RKI.



Da muss Covid 19 sich aber noch verdammt anstrengen



Da war doch schon eine angebliche Pandemie?



Und wieder folgen sie wie die Lemminge ,den Propheten