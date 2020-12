Ein Richtfest bietet in der Regel eine gute Gelegenheit für großen Bahnhof: Rund ein Jahr nach dem Abriss des alten Möbelhauses Möcking wurde an der Nordstraße eher besinnlich Richtfest gefeiert. Aufgrund der Corona-Pandemie hat Investor beta Eigenheim GmbH zum Ende der Rohbauarbeiten auf die traditionelle offizielle Zeremonie verzichtet. Trotzdem zeigen sich die Verantwortlichen zufrieden mit dem Projektfortschritt.

„Trotz Corona alles im Plan“, bestätigt beta-Bauleiter Michael Sutmeier mit Blick auf die Bauzeitenplanung. In Kürze sollen auch die Dachflächen geschlossen sein. Im ersten Quartal des neuen Jahres ist der Einbau der Fenster geplant, danach beginnt der Innenausbau in dem schmucken Gebäude an der Nordstraße. Ende 2021 sollen die 21 Wohnungen in der Villa Möcking fertig sein. „Die Innenstadtlage und der zunehmende Baufortschritt sorgen inzwischen für wachsende Nachfrage“, erklärt beta-Vertriebsmitarbeiter Dirk Kusmierz. Rund ein Viertel der Wohnungen sind bereits verkauft, außerdem liegen noch konkrete Anfragen und Reservierungen für weitere Objekte vor.

In Innenstadtlage entstehen aktuell moderne 2,5- bis 5,5-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 78 und 204 Quadratmetern und eine Tiefgarage mit 21 Stellplätzen. In der Neubebauung lebt übrigens ein Teil des alten Möbelhauses Möcking weiter: 21 Buntglasfenster aus der historischen Fassade des Gebäudes wurden vor dem Abriss ausgebaut, sorgsam verpackt und sachgerecht gelagert. Jetzt wurden die Fenstergläser teilweise wieder im Treppenhaus integriert.

Mit dem Kauf der Immobilie des ehemaligen Möbelhauses Möcking an der Nordstraße hatte beta Eigenheim Ende 2016 die Voraussetzung dafür geschaffen, neue Wohnbebauung zu errichten und damit in diesem Bereich zur Innenstadtentwicklung beizutragen.