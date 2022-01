Tag der Schokolade - auch hier ist fair besser!

Hätten Sie es gewusst? Am 10. Januar ist der "Tag der (Zartbitter)Schokolade"

Jutta Eickelpasch, Umweltberaterin der Verbraucherzentrale, wirbt heute für die "Faire Schokolade". Denn Schokolade ist nicht gleich Schokolade! Das beliebte Kakao-Produkt aus Fairem Handel ist gerechter und sorgt durch einen kleinen Mehrpreis für faire Löhne der Arbeiter:innen in den Produzentenländern, schafft bessere Lebensbedingungen. "Das kann der Zugang zu sauberen Wasser sein, der Bau eines Brunnens oder einer Schule. Kinderarbeit ist verboten."

"Mittlerweile gibt es auch faire Produkte in unseren Supermarktregalen, so auch und auch verschiedene Sorten an Schokoladen, da ist für jeden Geschmack etwas dabei," so Eickelpasch. "Fairtrade-Waren erkennt man gut an dem blau-schwarzem Transfair-Siegel oder an dem GEPA-Zeichen." Es gibt noch andere faire Label, die bei weitem nicht so bekannt oder verbreitet sind.

Mehr Informationen und Flyer zum "Fairen Einkauf" und zu umweltfreundlichen Labeln bekommt man kostenlos in der Verbraucherzentrale Kamen.

Die Stadt Kamen ist seit 20218 "Fairtrade-Town" und engagiert sich für die die Stärkung des Fairen Handels. Im November 2020 wurde auch der Kreis Unna zum "Fairtrade-Landkreis" ernannt.

