Wie bereits in den Vorjahren beteiligt sich auch diesmal die technische Beratung des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Unna mit ihren Experten Manuel Schockenhoff und Andreas Kaltenberg an der Baumesse in der Kamener Stadthalle.

Die Fachmesse für Eigenheimbesitzer und die, die es noch werden wollen, findet am Wochenende des 21. bis 22. März, jeweils zwischen 10 und 17 Uhr, statt. Der Beratungsstand der Polizei ist dieses Jahr nicht nur größer und noch professioneller, die Fachleute präsentieren neben den gewohnten Exponaten und Infomaterialen auch einen historischen VW-Käfer und einen modernen Mini Clubman - beide natürlich im Polizei-Design.

Die Kreispolizeibehörde Unna bietet an diesem Wochenende kompetente, neutrale und kostenfreie Beratungen zum Thema Einbruchschutz für Wohngebäude jedweder Art an. Manuel Schockenhoff als gelernter Metallbaumeister und Andreas Kaltenberg als Kriminalhauptkommissar halten als kompetentes Beraterteam umfangreiches Anschauungs- und Informationsmaterial bereit und klären künftige Bauherren auf, warum Einbruchsicherungstechniken bereits bei der Planung notwendig sind.