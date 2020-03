Weltweite Panik und Hektik



Wie mit THE VIRUS ungehen?

Hier die musikalische Antwort: THE VIRUS

Haben Panikäufe von Klopapier vor Virusinfekionen geschützt?

Scheinbar NICHT!

RKI: Insgesamt haben sich laut Labor 145.258 Menschen , die nicht detektierte Dunkelziffer dürfte jedoch höher liegen. Bisher 250 Menschen verstorben

Nein, ganz ruhig, nicht an the C-Virus, sondern an einer banalen Influenza.

Das RKI veröffentlicht täglich Zahlen zum C-Virus, aber nicht zur banalen Influenza.

In der EU sterben jedes Jahr mehr als 33.000 Menschen an Infektionen mit antibiotikaresistenten Keimen. Das Ergebnis der aktuellen Studie zeigt damit auch, dass die Zahl deutlich höher ist als bislang angenommen.



90% wären vermeidbar, siehe Niederlande!!

