Es ist wieder soweit: Die große Ferien vorbei, die Schule beginnt.

Zu diesem Anlaß verteilt die Verbraucherzentrale in jedem Jahr ihre "umweltfreundlichen Schul-Kalender" in Plakatgröße - an Kinder, Eltern oder Lehrkräfte.

Der beliebte Kalender ist ein echtes "Ökoprodukt": aus 100% Altpapier gefertigt und mit vielen kreativen Recyclingideen auf der Rückseite - Nachmachen erwünscht!

Umweltberaterin Jutta Eickelpasch hat bereits in der Ferienstadt "Minikamen" mit der Verteilung begonnen, engagiert sich aber auch an den Einschulungstagen in der Diesterwegschule und der Gesamtschule Kamen, wo sie regelmäßig zu Gast ist. Sie informiert und wirbt dort auch für Recyclingprodukte und für abfallarme Pausenbrote. Eickelpasch: "Leider werden oft noch Trinkpäckchen, "Quetschis" und in Plastik-verschweißte Schokobrötchen mit in die Schule gebracht - da wollen wir klimafreundlichere Ideen bewerben - bei Groß und Klein".



Plakat-Kalender, Flyer zu den Themen "Recyclingpapier" und "So schmeckt der Schultag" werden jetzt kostenlos verteilt und auch zu geschickt.

Kontakt: Verbraucherzentrale Kamen, Umweltberatung

kamen.umwelt@verbraucherzentrale.nrw Tel. 02307 43801-05