Vollsperrung Siegeroth verschoben

Die für Mittwoch, 6. April, angekündigte Vollsperrung der Straße Siegeroth verschiebt sich um eine knappe Woche.

Aufgrund einer Notmaßnahme an anderer Stelle im Stadtgebiet beginnen die Arbeiten im Siegeroth nun erst am 11. April. Die angekündigten Sperrungen, Halteverbotszonen in der Feuerbachstraße und notwendige Umleitungen werden daher erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgeschildert.

Die Anwohner der betroffenen Straßen werden zuvor vom verantwortlichen Bauleiter über die veränderten Einschränkungen informiert.