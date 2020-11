Die Ev. Kindertagesstätte „Mittendrin“ in Bergkamen bleibt bis zum 27. November geschlossen. Das Gesundheitsamt des Kreises Unna hat dies veranlasst, nachdem zwei Personen aus dem Umfeld der Kita positiv getestet worden waren.

Alle Eltern wurden informiert, nun erfolgt die Testung aller Kinder. Zunächst ist jedoch für alle die Quarantäne auferlegt worden. In dem Familienzentrum in Oberaden werden 90 Kinder betreut. In der Ev. Kindertagesstätte „Caroline-Nordlicht“ in Holzwickede bleibt die "Nestgruppe" (Kinder unter drei Jahren) infolge eines positiven Corona-Testergebnisses bis zum 20.11. geschlossen. Das Gesundheitsamt des Kreises Unna hat heute bei den Kindern und Mitarbeitenden dieses Bereichs Testungen durchgeführt und bis zum Vorliegen der Ergebnisse eine Quarantäne für die betroffenen Personen bis zum Freitag veranlasst.In dem Familienzentrum in der Nordstraße werden insgesamt 80 Kinder betreut. Träger beider Einrichtungen ist das Kindergartenwerk im Ev. Kirchenkreis Unna.