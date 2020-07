E.T. nach Hause gefahren?



,,Als am 2. Juli 1947 erstmals Außerirdische das verschlafene Örtchen Roswell besuchen wollten, ging alles schrecklich schief. Man weiß bis heute nicht, an was es genau lag, doch ihr Besuch in New Mexico endete vorzeitig mit einer Bruchlandung in der Ranch eines örtlichen Farmers.

Ihr Manöver sorgte für so viel mediale Aufmerksamkeit, dass der nahegelegene Militärstützpunkt kurzerhand entnervt bekanntgab, das unbekannte Flugobjekt existiere gar nicht, es sei nur ein militärischer Wetterballon abgestürzt. Was genau sich in dieser schicksalhaften Nacht ereignete, bleibt ein gut gehütetes Geheimnis.

Laut dem amerikanischen National UFO Reporting Center gab es im Jahr 2014 weltweit 8.670 UFO-Sichtungen. Doch es gibt Grund zur Sorge: Der interstellare Tourismus scheint sich in einer Krise zu befinden. Seit dem Rekordjahr 2014 sinkt die Zahl der gesichteten Ufos. Der kurzzeitige Anstieg im Jahr 2019 ist unter anderem auf vermehrte Tests des Raumfahrtunternehmens SpaceX in den USA zurückzuführen.

Seit dem Ereignis in Roswell wird jährlich am 2. Juli Welt-UFO-Tag gefeiert, ein Grund also, den Abendhimmel nach fliegenden Untertassen abzusuchen."

