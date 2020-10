Ein schöner Sonntagsausflug rund ums Schloss Heeren !

Zuerst ging es vorbei an besonders schönen , zutraulichen Kühen mit interessanter Frisur .Leider weiß ich den Namen dieser Rasse nicht .Kann da jemand aushelfen ?

Weiter ging es entlang auf dem Seseke Weg mit Blick auf die schöne Natur.

"Von Bönen bis Lünen hat der LIPPEVERBAND einen Fuß- und Fahrradweg angelegt, der dazu einlädt, die reizvolle Landschaft um und an der Seseke zu erkunden.

Der Seseke-Weg bietet eine direkte Verbindung zwischen Bönen über Kamen und Bergkamen bis zur Mündung in die Lippe in Lünen. Dort ist der Seseke-Weg zudem mit der Römer-Lippe-Route verknüpft. Entlang der rund 25 Kilometer langen Strecke laden Rastplätze zum Verweilen ein. Zahlreiche Kunstwerke entlang des Weges, die im Rahmen des Projektes ÜBER WASSER GEHEN entstanden sind, lassen den Seseke-Weg zudem zu einem ganz besonderen Erlebnis werden !!"

Quelle : http://www.seseke-weg.de/route/sesekeweg/

Man kommt auf diesem Weg am Segelflugplatz vorbei und kann startende und landende Segelflugzeuge beobachten .Es gibt dort eine Besucherterasse , dort kann man die ein oder andere Erfrischung genießen und den Flugbetrieb beobachten :-)

Link : https://www.lsf-kamen.de/index.php/unser-flugplatz/besucherterrasse

Zum Abschluss ging es an der evang. Pfarrkirche mit alten Mauern und wildem Pfarrgarten entlang zum Wasserschloss Haus Heeren 🏰...ein wirklich schöner Rundweg ! 🤩

"Die frühbarocke Wasserschloss-Anlage Haus Heeren ist einer der letzten Vertreter der früher zahlreichen adeligen Häuser im Kreis Unna. Sie ist seit der Erbauung im Jahr 1606 im Eigentum der Familie von Plettenberg-Heeren. Die Anlage besteht aus dem Haupthaus, der Vorburg und dem Park, in dem das Familienbegräbnis liegt. In der Vorburg liegt das Bauhaus mit Räumlichkeiten, in denen Trauungen, Tagungen und andere Festlichkeiten stattfinden können.

Die evangelische Pfarrkirche Heeren wurde um 1300 im spätgotischen Stil errichtet. Im Baukern ist dieser mittelalterliche Teil noch heute vorhanden. Im Jahr 1511 wurde die Kirche nach Westen hin um ein Joch und einen Turm verlängert. Die heutige Form erhielt die Kirche durch zwei Ausbaumaßnahmen in den Jahren 1898 und 1910. Angebaut wurden die zwei Seitenschiffe, eine Sakristei, eine Verlängerung nach Westen und ein neuer Turm."

Quelle Wikipedia : https://de.wikipedia.org/wiki/Heeren-Werve