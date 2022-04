Am 2./3. März 2022 waren Josef Ganz und Uwe Kikul, von dem TV Südkamen 1986 e.V., zu dem Trainingslager der Great Grandmasters in Nürnberg.

Die Ultimate Frisbee Spielgemeinschaft GAUL, die in der Vergangenheit schon öfters auf Weltmeisterschaften gespielt hat, wird in diesem Jahr bei der Club Weltmeisterschaft in Limerick (Irland) starten.

Spielberechtigt sind alle Frauen ab 45 Jahre beziehungsweise Männer ab 48 Jahre in dieser Division.

Um gemeinsam mit dem Team zu stärken und zu trainieren kamen fast alle Spieler an diesem Wochenende nach Nürnberg, insgesamt sind es 16 Spieler gewesen, von den 18 Teilnehmern.

Womit, im Vorfeld, niemand gerechnet hat dass es an diesem Wochenende einen Temperatursturz gab, und das Trainingslager im Schnee mit Temperaturen um die 0 Grad startete.

Neben den neuen Spielern, war es für die Stammspieler ein großes Fest sich nach langer Zeit einmal wieder zu treffen. Erst im letzten Jahr spielten sie zusammen bei der Beach Weltmeisterschaft in Sardinien.

Es waren zwei Tage Taktiken und Fitness von 9.00 bis 17:00 Uhr und brachte das Team einen großen Schritt weiter.

Ein Teil des Teams wird im Mai noch bei der Europameisterschaft in Polen in der Grandmaster Division spielen, bevor es dann zu der WM nach Irland geht.

Ingesamt werden bei dieser WM 130 Teams in diversen Divisionen starten und ca. 2500 Spieler/innen vertreten sein.