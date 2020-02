In der Saison 2019/2020 sind noch einige Spiele zu absolvieren, aber trotzdem können die jugendlichen Basketballer schon jetzt von einer erfolgreichen Saison sprechen.

Die U12-1 offen und die U14 weiblich führen die Tabellen in der Oberliga an, während die U14 offen in der Landesliga auf dem 2. Platz steht. Auch die U16 männlich, die momentan

den 4. Tabellenplatz einnimmt, hat noch Chancen auf den 2. Platz. Das Ganze wird abgerundet mit der U12-1 offen und U10 offen, die beide in der Kreisliga Unna/Hamm/Soest an den Start gehen.

Nach der Saison ist vor der Saison und deshalb suchen die Kaiserau Baskets noch Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2011 und jünger, aber auch die anderen Teams würden sich über neue Mädchen

und Jungen freuen. Infos über die Teams und den Trainingszeiten gibt es auf der Homepage www.kaiserau-baskets.de, auf der Facebook Seite oder telefonisch bei N. Mühlmann, 02307/32276.