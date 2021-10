KAMEN. Das Hallenbad Kamen-Mitte muss länger geschlossen bleiben als ursprünglich angekündigt. Die Inaugenscheinnahme der defekten Trennwand im Hallenbad ergab am Dienstag, dass die Reparaturarbeiten voraussichtlich erst in der kommenden Woche abgeschlossen werden können.

Alle senkrechten Bleche sind mittlerweile ausgebaut worden und befinden sich nun zur Nahtbearbeitung und Schweißung in einer Fachbetriebswerkstatt. Nach dem Einbau muss das Becken wieder befüllt und aufgeheizt werden.

Die GSW gehen aktuell davon aus, dass dieser Prozess am 31. Oktober abgeschlossen sein wird, sodass das Bad am Montag, 1. November wieder öffnen kann. Alternativ können weiterhin die Bäder in Bergkamen und Bönen genutzt werden. Die GSW bitten alle Badegäste, Schulen und Vereine um Verständnis.

Weitere Informationen zu den GSW-Bädern finden sich auf www.gsw-freizeit.de.