Egal welche Sportart du evtl. schon betreibst - das Springseil kann dir helfen, deine Kraft und Beweglichkeit zu verbessern und dir ein besseres Körpergefühl zu vermitteln. Mit anderen Worten, Seilspringen verbessert deine allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit.

Der TV Südkamen 1986 bietet bis Ende September Rope Skipping (Seilspringen) an. Die Gruppe hat schon zwei Einheiten getätigt und sucht noch weitere Mitstreiter/Mitspringer. Alle Aktiven in dieser Gruppe ist auch neu in dieser Sportart und freuen sich auf neue Gesichter.

Anfang Oktober wird dann entschieden, ob diese Sportart im TV Südkamen 1986 weiterhin im Programm bleibt. Bis dahin kann man erst einmal in die Gruppe reinschnuppern.

Ob Jung oder älter, Weiblich oder männlich, mit einfachen Basics bist du schnell auf einem guten Level.

Trainiert wird montags von 18.45 Uhr bis 19.45 Uhr in der Sporthalle der Südschule.

Benötigt wird normale Sportkleidung, etwas zu Trinken und, wenn Vorhanden, ein Springseil.

Du wirst schnell Anschluss in dieser Gruppe finden und jede Menge Spaß haben.

Weitere Information und Kontakt unter TV Südkamen 1986 e.V.

oder

https://fitpeople.com/de/cardio-training/springseil-springen-was-sind-die-vorteile/