Die Corona-Pandemie beeinflusst auch den Ablauf des Internationalen Frauentages am 8. März in Kamen: Hatten in den vergangenen Jahren Stadtbücherei, Volkshochschule und Kommunales Kino gemeinsam zu einer Veranstaltung eingeladen, muss diese in diesem Jahr leider ausfallen.

Bürgermeisterin Elke Kappen spendet stattdessen an das Frauenhaus im Kreis Unna – und bittet die Kamenerinnen und Kamener, ebenfalls die Einrichtung zu unterstützen: „Das vergangene Jahr hat uns deutlich gemacht, dass mehr Frauen als uns bewusst ist von drohender und erlebter häuslicher Gewalt betroffen sind“, sagt Birgit Unger, Geschäftsführerin des Frauenforums im Kreis Unna.

Dem Frauenhaus geht es aktuell wie vielen anderen Einrichtungen in der Corona-Pandemie: „Leider konnten wir corona-bedingt kaum um Spenden bitten, sodass nun noch ein großes Loch von knapp 16.000 Euro in unserer Spendenkasse klafft“, berichtet Birgit Unger. Die Pandemie wirkte sich auch auf die Belegung des Frauenhauses aus: „Über den langen Zeitraum des ersten Lock-Downs waren viele Plätze in den Frauenhäusern nicht belegt, so auch bei uns. Frauen konnten sich nicht mehr nach außen um Unterstützung wenden, da auch ihre Partner und Väter der Kinder das Haus oder die Wohnung kaum mehr verließen“, schildert sie. Das Frauenhaus sei so phasenweise nur zur Hälfte ausgelastet gewesen.

Die Mitarbeiterinnen haben zum Jahresende kurzfristig die Möglichkeit genutzt, das Dachgeschoss mit den persönlichen Schlafräumen und Bädern für Frauen und Kinder renovieren zu lassen und das eine oder andere Stockbett, die Sessel den Zimmern und weitere Ausstattungsgegenstände zu ersetzen. „Die Frauen und ihre Kinder können nun wieder in einem schöneren ‚Interims-Wohnumfelds‘, in das sie ja nicht freiwillig geflüchtet sind, leben“, freut sich Birgit Unger.

Bürgermeisterin Elke Kappen und die Gleichstellungsbeauftragte Martina Grothaus begrüßen das Engagement und rufen die Kamenerinnen und Kamener anlässlich des Internationalen Frauentages dazu auf, die Arbeit mit einer Spende zu unterstützen. Die Spenden kommen in diesem Jahr übrigens nicht nur dem Frauenhaus in Unna, sondern auch einem Partnerprojekt zugute: Die Hälfte der Einnahmen leitet die Einrichtung an das Frauenhaus in Port Elizabeth im Osten Südafrikas weiter.

Birgit Unger unterhält persönliche Kontakte zu der Einrichtung, die sich ähnlich wie das Frauenforum mit einem Frauenhaus für Frauen und deren Kinder, die sich in vielfältigen problematischen Lebenslagen und Nöten befinden, engagiert. „Die Pandemie macht uns unmissverständlich klar, wie nah wir einander weltweit gerückt sind. Deshalb sollten wir uns auch gegenseitig unterstützen“, sagt Kappen. Infos zu dem Projekt gibt es unter dem Link http://www.betsheekoom.org.za. Spenden an das Frauenforum im Kreis Unna können unter der IBAN DE21 4435 0060 0000 0397 92 auf das Konto bei der Sparkasse UnnaKamen überwiesen werden.

Für das nächste Jahr hofft Bürgermeisterin Kappen, sich wie in der Vergangenheit wieder bei einer Veranstaltung treffen zu können: „Dann haben wir Corona hoffentlich überwunden.“