Lebensmittel retten reicht uns nicht!

Bei Zahlreichen Aktionen wurde bereits versucht auf Plastik zu verzichten.

Jetzt geht die Initiative noch einen Schritt weiter.

Obstbeutel und Taschen werden genäht.

Stofftaschen in verschiedenen Größen und Formen.

Hierzu benutzen wir echt viele Sachen.

Für die Obstbeutel wurden alte Stofftaschentücher upcycelt sowie ausrangierte Tischdecken.

Aus alt mach nützliches.

Dank einer Stoff Spende wurden auch einige Einkaufsbeutel genäht.

All diese Beutel und Taschen werden auf den nächsten Aktionen kostenlos verteilt.

Wenn jemand seine Tasche vergessen hat, gibt es eine von uns.

So retten wir nicht nur Lebensmittel.

Sondern tun noch mehr für unsere Umwelt.