Kamen.

Auf der Jahreshauptversammlung 2020 im DLRG-Ausbildungszentrum an der Schimmelstraße resümiert der Vorstand der Ortsgruppe über ein sehr erfolgreiches, vergangenes Jahr - ganz im Zeichen des Wasserrettungssports. Sämtliche Rettungs- und Anfängerschwimmkurse erfreuen sich einer konstant hohen Nachfrage. Insgesamt wurden 33 Rettungsschwimmer, darunter 17 mit dem silbernen und zwei mit dem goldenen Rettungsschwimmabzeichen im Hallenbad Methler ausgebildet. Weitere stehen gerade vor ihrer Abschlussprüfung. 15 Nichtschwimmer, darunter viele Erwachsene, aber auch Jugendliche, erlernten bei der Ortsgruppe erstmals das Schwimmen. Dutzende Seepferdchen haben die DLRG-Ausbilder Kamener Kindern zugesprochen.

Mit einer kleinen Diaschau blickte die Jugendabteilung auf ihren Eifel-Ausflug zurück, der auf einen Bauernhof führte. Hier konnten die jungen Teilnehmer gründlich hinter die Kulissen schauen, Trecker und Gokart fahren und auch auf Tuchfühlung mit verschiedensten Nutztieren gehen.

Die vereinseigene Katastrophenschutzeinheit berichtete von Ausbildungstagen auf dem Rhein in Dinslaken. Hier wurde unter realistischen Bedingungen das Bootfahren in fließenden Gewässern mit Manövern wie Mann über Bord, Reanimation während der Fahrt, das Schleppen und die Knotentechnik trainiert. Im Anschluss unternahm das Team eine Ausfahrt in den Duisburger Hafen. Zudem engangierten sich in 2019 die Kamener Wasserretter erneut erfolgreich an verschiedenen Wachdiensten am Hengstey- und Möhnesee sowie an der Ostseeküste.



Die Mitglieder wählten im Rahmen der Versammlung ihren Vorstand. Für drei Jahre im Amt sind:

Vorsitzender: Dieter Brosch

stv. Vorsitzender: Stefan Klement

Geschäftsführer und Kassenwart: Dirk Burgemeister

stv. Geschäftsführer und Kassenwart: Jens Kutschke

Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit: Torsten Weißner

Fachwart Rettungsport und Breitensport: Jens Kutschke

Fachwart Schwimmen / Rettungsschwimmen: Ralf Lipinski und Britta Hengelbrock

Fachwart Katastrophenschutz: Jens Kutschke

Fachwart Information und Kommunikation: Jens Kutschke

Fachwart Bootswesen: Tobias Suske

Fachwart Wasserrettungsdienst: Tobias Suske

Beisitzer: Gerhard Heldt und Daniel Fleck.

Kassenprüfer: Michael Stammer und Thomas Schaffhöfer



Für langjährige Mitgliedschaft wurden zahlreiche Ehrungen ausgesprochen:

Ausgezeichnet für zehnjährige Vereinszugehörigkeit wurden Nina Kutschke, Lilly Ritterswürden, Ina Weichert, Magdalene Roling, Melissa Scheelen, Corinna Stenzel, Britta Hengelbrock, Tyler Reinholz, Torsten von der Heide, Andreas Suske und Fabian Wienke. 25 Jahre dabei ist Julian Krause. Bereits 40 Jahre sind Ingeborg Heldt und Gerhard Heldt Mitglieder in der DLRG-Ortsgruppe Kamen.