Einmal im Monat trifft sich das Evangelische Männerforum Kamen. Meistens im Bux an der Perthesstraße. Das war auch für das Jahr 2020 angedacht, doch „Corona“ hat alle detaillierten Planungen über den Haufen geworfen.

„Für uns ist das ungewohnt“, sagt Pfarrer Karl-Ulrich Poth, der als erster Vorsitzender des Männerforums seine Männer vermisst. „Wir telefonieren und schreiben viel, aber das ist ganz anderes als die monatlichen Treffen, bei denen man die gewohnten Gesichter sieht“, so der evangelische Pastor aus Südkamen. Denn gerade diese Treffen mit der menschlichen Nähe machen das Männerforum erst zu dem, was es für viele ist: ein Beisammensein unter Gleichgesinnten. „Telefonate oder kurze, zufällige Treffen können das nicht ersetzen“, so Poth.

Und deshalb ist es auch das Ziel der Organisatoren des Evangelischen Männerforums, die Treffen nach dem Ende der Corona-Beschränkungen so schnell wie möglich wieder stattfinden zu lassen. „Wir wollen zurück zur Normalität, aber natürlich nur, wenn die gesundheitlichen Rahmenbedingungen stimmen“, will der zweite Vorsitzende Klaus Schäfer keine Eile an den Tag legen. „Trotzdem ist es unser mittelfristiges Ziel, das erste Treffen zeitnah anzusetzen.“

Ein letzter Höhepunkt war der Besuch des Handballspiels des SuS Oberaden im Februar. „Wir haben dort einen sehr schönen und geselligen Abend verbracht und denken gerne daran zurück“, war Ulrich Poth von der Resonanz auf den Besuch in der Bergkamener Römerberg-Sporthalle sehr angetan. „Die Zahl der Teilnehmer hat uns gefreut und daran wollen wir nach der Corona-Zeit auf jeden Fall anknüpfen“, macht auch Poths Stellvertreter Klaus Schäfer Vorfreude auf die Zukunft – mit den monatlichen Treffen und einer Rückkehr in die Normalität der Vor-Corona-Zeit.

Mehr Infos zum Evangelischen Männerforum gibt’s bei Karl-Ulrich Poth unter Tel. 02307/281288 oder per Mail: pastorpoth@gswcom.biz.