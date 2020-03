DerFoodsharing Bezirk Kamen/Bergkamen rettete in zwei Rettungsaktionen 10000kg Kartoffel von einen Kartoffelbauer in Kamen.

Dabei hatten sie Unterstützung von verschiedenen Foodsharing Bezirken. Unna, Werne und Menden.

Gemeinsam wurden in verschiedenen Gefäße die Autos befüllt. Die Kartoffel wurden dann verteilt. Dieses dauerte nicht lange. Denn Kartoffel ißt ja jeder.

Das war jetzt schon das zweite Mal, das bei diesen Bauern gerettet wurde.

Beim ersten Mal waren es 7500kg Kartoffeln vor zwei Jahren.

Wir von Foodsharing sind froh darüber, daß es solche Kooperationen gibt. Denn würden wir die Kartoffeln nicht retten, kämen sie zur Müllkippe.

Sollten weitere Rettungen erwünscht sein können Sie uns unter kamen@foodsharing.network kontaktieren.