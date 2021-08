Grundschulen im Kreis Unna bekommen Verstärkung: Insgesamt fünf neue Lehrer*innen starten zum neuen Schuljahr in den Schuldienst. Drei von ihnen werden an Grundschulen in Selm, Unna und Kamen arbeiten. Zwei weitere Lehrkräfte ergänzen die Vertretungsreserve beim Schulamt für den Kreis Unna.

Zum neuen Schuljahr beginnen werden darüber hinaus zwei sozialpädagogische Fachkräfte, zwei Lehrkräfte für den herkunftssprachlichen Unterricht und zwei Kräfte für die zu diesem Schuljahr neu geschaffenen multiprofessionellen Teams an Grundschulen. Vertreterinnen der Schulaufsicht für Grundschulen und des verwaltungsfachlichen Bereichs begrüßten die "Neuen".

Papierkram vor Schulstart

Bevor es in die Klassenräume zum praktischen Unterricht geht, mussten die Pädagoginnen und Pädagogen erst einmal Papierkram erledigen. Schließlich gab es Urkunden bzw. Arbeitsverträge, eine Vereidigung, Informationsmaterial über Rechte und Pflichten sowie zu den richtigen Anlaufstellen bei Fragen und Sorgen. Natürlich durften auch Informationen über den Kreis, in dem die neuen Pädagogen nun zumindest beruflich zu Hause sind, nicht fehlen.

Vor allem gab es bei der Willkommensfeier im Kreishaus Unna für alle Neuen eins: viele Glückwünsche zur neuen Aufgabe und festes Daumendrücken für eine erfolgreiche Arbeit. PK | PKU